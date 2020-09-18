ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не занимайтесь самолечением". Глава Минздрава обратился к украинцам по поводу COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что новый протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией предназначен для использования исключительно медработниками.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов призвал украинцев выполнять назначения врача
Степанов призвал украинцев выполнять назначения врача
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 18 сентября призвал украинцев не заниматься самолечением в случае инфицирования коронавирусом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Об этом глава Минздрава сказал, комментируя обновление протокола лечения больных с COVID-19.

"Мы подчеркиваем – сейчас я обращаюсь ко всем украинцам, – что протокол – это исключительно для использования медицинскими работниками. Не занимайтесь ни в коем случае никакими попытками самолечения. Исключительно по назначению врача", – объяснил Степанов.

Он отметил, что протокол – это ориентир для лечения больного, потому что назначения каждому инфицированному следует делать с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

Министр потребовал от медиков уже использовать новый протокол лечения больных с COVID-19.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.

Степанов отмечал, что за последние 24 часа в Украине было сделано рекордное количество ПЦР-тестирований.

Теги: медицина, лечение, украинцы, медики, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, назначение, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Дочь Терон посоветовала ей завести парня
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
"У дна нет дна". Обманутая помощницей Седокова обратилась за помощью к психологу
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
  "Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
38-летняя Спирс впечатлила поклонников стойкой на руках
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Жгучий микс латинских ритмов и украинского колорита". NK выпустила новый альбом
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
  "Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом
  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS