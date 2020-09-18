"Не занимайтесь самолечением". Глава Минздрава обратился к украинцам по поводу COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что новый протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией предназначен для использования исключительно медработниками.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 18 сентября призвал украинцев не заниматься самолечением в случае инфицирования коронавирусом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Об этом глава Минздрава сказал, комментируя обновление протокола лечения больных с COVID-19.

"Мы подчеркиваем – сейчас я обращаюсь ко всем украинцам, – что протокол – это исключительно для использования медицинскими работниками. Не занимайтесь ни в коем случае никакими попытками самолечения. Исключительно по назначению врача", – объяснил Степанов.

Он отметил, что протокол – это ориентир для лечения больного, потому что назначения каждому инфицированному следует делать с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

Министр потребовал от медиков уже использовать новый протокол лечения больных с COVID-19.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.

Степанов отмечал, что за последние 24 часа в Украине было сделано рекордное количество ПЦР-тестирований.