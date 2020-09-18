Минздрав Украины утвердил новый протокол лечения больных с COVID-19

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, приказ об утверждении нового протокола лечения инфицированных коронавирусом он подписал 17 сентября.

Степанов: Протокол предназначен для использования всеми медработниками Фото: moz.gov.ua

В Украине обновили протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 18 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Лучшие наши специалисты дали рекомендации, мы снова обновили протокол, добавили, расширили схемы использования тех или иных лекарственных средств", – сказал он.

Министр отметил, что приказ о новом протоколе он подписал 17 сентября.

"Этот протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками, которые предоставляют помощь пациентам с COVID-19. ...Основными изменениями протокола стало внесение, расширение глюкокортикоидов, использование и каким именно образом они должны использоваться; определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии; дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии, вторичной, бактериальной ко-инфекции пациентов с COVID-19", – рассказал Степанов.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.