В Украине проведено рекордное число ПЦР-тестирований за сутки – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние 24 часа в стране сделали 31 092 тестирования методом ПЦР.

В Минздраве отчитались о количестве тестирований на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине провели рекордное за сутки количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. Об этом на брифинге 18 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За предыдущие сутки в целом было сделано 57 084 тестирования, из них 31 092 исследования – методом ПЦР, а также 25 992 исследования методом ИФА. (...) Мы говорили, что в сентябре месяце мы должны выйти на количество тестирований методом ПЦР в 30 тыс. Вот сегодня такой своеобразный рекорд", – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано за последние 24 часа в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.