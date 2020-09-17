Больные COVID-19 смогут проголосовать на местных выборах дома – Минздрав

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, члены избирательных комиссий будут приезжать к больным коронавирусной инфекцией избирателям "во всех средствах защиты".

Человек с COVID-19 должен обратиться в территориальную избирательную комиссию, чтобы проголосовать дома, рассказал Степанов Фото: Максим Степанов / Facebook

Больные COVID-19 смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 17 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Конечно, смогут. Это конституционное право любого человека – голосовать, принимать участие в выборах. Если человек находится [дома] с COVID-19, он должен обратиться в территориальную избирательную комиссию – если мне не изменяет память, то до 20.00 последней пятницы перед днем голосования – и оставить заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью. В день голосования приедет комиссия на дом и человек сможет проголосовать", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что члены избиркома будут приезжать к таким избирателям "во всех средствах защиты".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В течение последних суток в Украине подтвердили рекордное количество случаев COVID-19 – 3584. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 сентября – 3144 случая.