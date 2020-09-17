Участие в местных выборах намерены принять 57% украинцев – опрос

15% украинцев заявили о маловероятности их участия в местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Участие в грядущих местных выборах намерены принять 57% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 сентября.

Как отмечают социологи, колеблется с ответом почти каждый пятый украинец – вариант ответа "50 на 50" выбрали 19% опрошенных.

Возможно примут участие в голосовании 9% респондентов.

В то же время 15% украинцев заявили о маловероятности их участия в выборах.

Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины, а также респонденты, которые хорошо осведомлены о дате и системе проведения выборов.

Опрос проводился с 12-го по 15 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.