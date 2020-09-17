Местные выборы в Украине. В Минобразования предупредили о недопустимости агитации в училищах и вузах

В Министерство образования и науки Украины поступают сигналы о распространении в учебных заведениях партийной и избирательной агитации перед выборами в местные органы власти. Ведомство заявило, что не допустит неправомерной агитации.

Министерство образования и науки Украины заявило, что не допустит незаконной политической агитации в учебных заведениях накануне местных выборов. Об этом 16 сентября сообщил сайт ведомства.

"В Министерство образования и науки поступает информация о привлечении участников образовательного процесса к акциям и мероприятиям отдельных политических партий и распространении в учебных заведениях партийной и избирательной агитации. В связи с этим министерство обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования о недопущении политической агитации в учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Врио министра Сергей Шкарлет напомнил, что образование в Украине базируется на принципе независимости от политических партий, общественных и религиозных организаций.

Местные выборы в Украине намечены на 25 октября.