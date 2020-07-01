Арахамия предположил, что Рада не назначит министра образования раньше осени

Отвечая на вопрос журналистов, переносится ли вопрос назначения министра образования на осень, Арахамия сказал: "Я думаю, что да".
В соответствии с календарным планом нынешняя сессия работы Рады заканчивается 17 июля.
Сейчас Министерство образования Украины возглавляет Сергей Шкарлет, он работает в статусе временно исполняющего обязанности.
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