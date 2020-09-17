Только треть украинцев знают, когда в Украине пройдут местные выборы – опрос

43% украинцев вообще не знают, когда состоятся местные выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Точную дату грядущих местных выборов в Украине знают только 35% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 сентября.

43% опрошенных вообще не знают, когда состоятся выборы. 19% респондентов знают, что голосование пройдет в октябре, но не смогли вспомнить число. Еще 3% – назвали другие даты.

Как отмечают социологи, дату местных выборов знают преимущественно респонденты старшего возраста.

При этом 69% опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы. Лишь 13% уверенно ответили, что знают, как будет происходить голосование. Еще 18% отметили, что знают об этом частично.

Опрос проводился с 12-го по 15 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.