"УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся!". Кличко ответил "Европейский солидарности"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня узнал о поддержке его кандидатуры на должность мэра Киева "некоторыми другими политическими силами", но объединяться УДАР ни с кем не собирается.

Виталий Кличко: Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром Фото: Віталій Кличко / Facebook

Партия УДАР идет на выборы самостоятельно – любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Киева, лидер политической силы Виталий Кличко.

"УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что был и остается мэром только киевлян.

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города", – подытожил Кличко.

Председатель Киевской городской организации "Европейской солидарности" Владимир Прокопив на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего мэра Виталия Кличко, писало агентство "РБК-Украина".

В июне "Европейская солидарность" предложила Кличко возглавить список политсилы на выборах в Киевсовет и также сообщила, что хочет его снова выдвинуть в мэры столицы.

Кличко заявил, что его партия УДАР идет на выборы самостоятельно. Он является мэром Киева с июня 2014 года и сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.