ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Кличко заявил, что Киев готов начать отопительный сезон раньше

Если будет необходимость, столичные теплосети смогут начать подачу тепла в дома раньше обычного срока, так как проверка и ремонт системы уже завершены, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Призываю всех проверить наличие задолженности за тепло
Виталий Кличко: Призываю всех проверить наличие задолженности за тепло
Фото: kyivcity.gov.ua

Теплосеть Киева уже готова к началу отопительного сезона, и если будет необходимо, то отопления включат досрочно, сообщил во время онлайн-пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, пишет официальный портал столицы.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", – сказал он.

Кличко добавил, что специалисты "Киевтеплоэнерго" готовы помочь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединениям – они могут осмотреть исправность оборудования и систем, чтобы все смогли вовремя вступить в отопительный сезон

"Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", – заявил мэр.

Он напомнил, что в этому году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках и сейчас внедряются новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники – оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", – рассказал Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, отопление, отопительный сезон, проверки, Киевтеплоэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
Джессика Симпсон заявила, что была влюблена в супруга еще в зародыше
Джессика Симпсон заявила, что была влюблена в супруга еще в зародыше
"Этот альфонс является отцом моей дочери". Волочкова заявила, что экс-супруг должен ей $3млн
"Этот альфонс является отцом моей дочери". Волочкова заявила, что экс-супруг должен ей $3млн
Урбан рассказал, как Кидман изменила его жизнь
Урбан рассказал, как Кидман изменила его жизнь
"Какой красавчик растет". Седокова показала, как танцует ее трехлетний сын
"Какой красавчик растет". Седокова показала, как танцует ее трехлетний сын
  Наташа Королева: Если мужчину все устраивает, то измена возможна только "по пьяной лавочке"
  Наташа Королева: Если мужчину все устраивает, то измена возможна только "по пьяной лавочке"
"Почему ты столь совершенна?". 51-летняя Лопес показала фигуру в купальнике
"Почему ты столь совершенна?". 51-летняя Лопес показала фигуру в купальнике
"Шикарные и конь, и всадник". Путешественник Комаров позировал на байке
"Шикарные и конь, и всадник". Путешественник Комаров позировал на байке
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"Эмоционально, красиво, непревзойденно". Каминская показала закулисье "Танцев со звездами"
"Эмоционально, красиво, непревзойденно". Каминская показала закулисье "Танцев со звездами"
Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко
Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем
"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS