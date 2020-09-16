Кличко заявил, что Киев готов начать отопительный сезон раньше

Если будет необходимость, столичные теплосети смогут начать подачу тепла в дома раньше обычного срока, так как проверка и ремонт системы уже завершены, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Теплосеть Киева уже готова к началу отопительного сезона, и если будет необходимо, то отопления включат досрочно, сообщил во время онлайн-пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, пишет официальный портал столицы.

"Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", – сказал он.

Кличко добавил, что специалисты "Киевтеплоэнерго" готовы помочь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединениям – они могут осмотреть исправность оборудования и систем, чтобы все смогли вовремя вступить в отопительный сезон

"Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", – заявил мэр.

Он напомнил, что в этому году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках и сейчас внедряются новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники – оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", – рассказал Кличко.