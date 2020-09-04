Производители тепла могут сорвать отопительный сезон почти в 60 городах Украины из-за долгов

В Украине около 98 производителей тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа, иначе старт отопительного сезона сорвется, заявили в НАК "Нафтогаз України".

Старт отопительного сезона может сорваться почти в 60 городах Украины из-за долгов 98 производителей тепла. Перечень должников опубликовала НАК "Нафтогаз України".

"Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено постановлением КМУ №867 от 19 октября 2018 года)", – сообщили в "Нафтогазі".

К этим условиям относится подписание договора с "Нафтогазом". Теплопроизводители должны соблюдать уровень расчетов с должниками не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций).

Помимо этого, можно заключить с "Нафтогазом" договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ или согласовать с исполнительным органом местного совета график погашения задолженности до 2021 года.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа газопоставляющая компания "Нафтогаз України" повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³.

"Нафтогаз України" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргазвидобування" и "Чорноморнафтогаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.