ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Производители тепла могут сорвать отопительный сезон почти в 60 городах Украины из-за долгов

В Украине около 98 производителей тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа, иначе старт отопительного сезона сорвется, заявили в НАК "Нафтогаз України".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нафтогаз" напомнил о выполнении обязательных условий поставки газа
"Нафтогаз" напомнил о выполнении обязательных условий поставки газа
Фото: depositphotos.com

Старт отопительного сезона может сорваться почти в 60 городах Украины из-за долгов 98 производителей тепла. Перечень должников опубликовала НАК "Нафтогаз України".

"Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено постановлением КМУ №867 от 19 октября 2018 года)", – сообщили в "Нафтогазі".

К этим условиям относится подписание договора с "Нафтогазом". Теплопроизводители должны соблюдать уровень расчетов с должниками не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций).

Помимо этого, можно заключить с "Нафтогазом" договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ или согласовать с исполнительным органом местного совета график погашения задолженности до 2021 года.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. 26 августа газопоставляющая компания "Нафтогаз України" повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за 1 м³.

"Нафтогаз України" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргазвидобування" и "Чорноморнафтогаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.

Теги: льготы, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, долги, природный газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS