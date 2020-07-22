В "Нафтогазі" рассказали, на сколько повысили цену на газ для населения

В "Нафтогазі" рассказали, что оптовая цена на природный газ в июле на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

НАК "Нафтогаз України" повысил цену на газ для населения. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба компании.

Рост стоимости объясняется тем, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая, сообщается в релизе.

"В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз України" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), возросла на 16 копеек до 2,30 грн за м³ (без учета НДС, наценки газзбутов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая цена – на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020-й год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20, а то и на 30%", -– заявил председатель правления "Нафтогазу" Андрей Коболев.

В июне оптовая цена на природный газ для населения составляла 2,14 грн за м³. Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года.