Цена на газ для населения в июне снизилась на 6% – "Нафтогаз"

В "Нафтогазі" отметили, что темпы падения цен на газ замедлились и именно в июне начала наблюдаться тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей.

С начала года цена публичных специальных обязательств на рынке природного газа снизилась на 54% Фото: depositphotos.com

В июне оптовая цена на природный газ для населения снизилась до 2,14 грн за кубометр. Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года, отмечают в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

Всего с начала года цена публичных специальных обязательств на рынке природного газа снизилась на 54%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 61%.

При этом аналитики "Нафтогазу" отмечают, что темпы падения цен замедлились и именно в июне начала наблюдаться тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей.

Среди основных факторов – отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

В то же время внутренние цены в Украине остаются ниже импортного паритета. По прогнозам аналитиков компании, слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе и дальше будут давить на цены на ключевых рынках газа. Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону.

"Цена газа в Украине сейчас определяется формулой, она не зависит от "Нафтогазу", она зависит от цен на европейском рынке. Сейчас цена падает, однако рынок имеет цикл и она начнет расти раньше или позже. С первого июля мы ожидаем отмену специальных обязательств, которые уже не защищают потребителей, однако ограничивают их права: домохозяйства не могут выбирать ни условия оплаты, ни сервисы, ни цену. До открытия рынка готовы и поставщики, и потребители. Изменение формата торговли газом в розничном сегменте существенно повысит стандарты обслуживания клиентов, а конкуренция между поставщиками даст людям много опций по цене", – отметил председатель правления "Нафтогазу" Андрей Коболев.