"Нафтогаз" способствовал демонополизации рынка поставок газа – финдиректор группы Smart Energy

По словам финансового директора группы Smart Energy Алексея Зайца, НАК "Нафтогаз України" выступил "тараном" в плане отмены спецобязательств; это способствовало либерализации рынка газа, считает он.

Алексей Заец: Если коротко, то монополия разбила монополию. Можно только приветствовать произошедшее Фото: Smart Energy / Facebook

НАК "Нафтогаз України" разрушил монополию облгазов на поставки газа бытовым потребителям, считает финансовый директор группы Smart Energy Алексей Заец.

Отмена спецобязательств (ПСО) стала финальным пунктом либерализации рынка газа, начавшейся в 2015 году, отметил он в интервью "Українським новинам".

"Если коротко, то монополия разбила монополию. Можно только приветствовать произошедшее, НАК "Нафтогаз" фактически выступил тараном в плане отмены ПСО и выбора поставщика последней надежды. То есть он пролоббировал лишение облгазов (вернее, связанных с ними предприятий, которые занимаются поставкой газа, – газсбытов) монополии на поставки ресурса населению (домохозяйствам) и на предприятия теплокоммунэнерго", – сказал Заец.

По его словам, демонополизация затронула значительный сегмент рынка.

"Если взять весь рынок газа Украины, то это порядка 30 млрд м³ газа. Из них домохозяйства потребляют порядка 8–10 млрд м³ (в основном это зависит от температурного фактора зимой). Плюс до 7 млрд м³ потребляют теплокоммунэнерго, то есть те, кто производит тепло. Что получается? Получается, что около 50% рынка у нас было вне рыночных механизмов регулирования: цена на газ здесь определялась искусственно. Сейчас получилось, что эти 50% рынка газа открываются для нормальной конкурентной борьбы", – сказал Заец.

В краткосрочной перспективе на формирование цены газа будут влиять два фактора, считает он. "Первое – открылся новый рынок и многие компании хотят захватить свою долю на нем, соответственно, возможен демпинг. Второе – не секрет, что мы сейчас бьем все рекорды по заполняемости подземных хранилищ газа, а это тоже будет тянуть цену на газ вниз", – добавил Заец.

С октября 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, производителей тепла и других защищенных потребителей. Таким образом, пятый год "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях, отмечает "Интерфакс-Украина".