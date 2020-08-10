ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Коболев рассказал, как с 2019 года изменился расчет цены на газ

НАК "Нафтогаз України" предлагал потребителям более низкую цену, чем рекомендованная, украинский рынок газа до начала 2020 года работал по принципу импортного паритета, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коболев: С 1 января на самом деле цена газа в Украине не регулируется. Была рекомендованная цена, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная
Коболев: С 1 января на самом деле цена газа в Украине не регулируется. Была рекомендованная цена, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная
Фото: ЕРА

Формула, на основании которой раньше рассчитывалась цена на газ, была построена на принципе импортного паритета. Об этом в эфире канала "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил 6 августа. 

"Украинский рынок действительно полтора года назад еще работал по принципу, что рыночная цена не может быть дешевле, чем цена импорта. Это называется "импортный паритет", – сказал он.

Коболев заметил, что в течение последнего года произошел процесс разделения тарифа. 

"Из-за избыточного предложения и ограниченного спроса цена на украинском рынке начала снижаться. И до 1 августа "Нафтогаз" предлагал газ населению по меньшей цене. Эта формула уже не действует определенное время. С 1 января на самом деле цена газа в Украине не регулируется. Была рекомендованная цена, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная", – добавил глава НАК. 

По принципу импортного паритета цена газа определялась с 2017 года по формуле: стоимость газа на немецком хабе NCG плюс его доставка в Украину. С февраля по июль 2020 года формула предполагала привязку к хабу TTF в Нидерландах плюс затраты на доставку в Украину. В течение последних лет она была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.

Аналогичная формула "Роттердам плюс" для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей действовала в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. "Нафтогаз України" 5 августа заявил, что предложит клиентам новые тарифные планы в ближайшее время.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Егорова на отдыхе в Турции продемонстрировала прыжок в воду. Видео
Егорова на отдыхе в Турции продемонстрировала прыжок в воду. Видео
  "Сивий коню". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на народную украинскую песню. Видео
  "Сивий коню". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на народную украинскую песню. Видео
"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных
"Хорошие упражнения!". Гвоздева показала тренировку для беременных
Фреймут: Неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре
Фреймут: Неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Я чуть не подавилась". Галкин показал, как ему удалось рассмешить Пугачеву
"Я чуть не подавилась". Галкин показал, как ему удалось рассмешить Пугачеву
"Богини". Пэлтроу показала мать и дочь
"Богини". Пэлтроу показала мать и дочь
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
  Сакварелидзе: Я свободный мужчина
  Сакварелидзе: Я – свободный мужчина
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS