Коболев рассказал, как с 2019 года изменился расчет цены на газ

НАК "Нафтогаз України" предлагал потребителям более низкую цену, чем рекомендованная, украинский рынок газа до начала 2020 года работал по принципу импортного паритета, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

Коболев: С 1 января на самом деле цена газа в Украине не регулируется. Была рекомендованная цена, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная Фото: ЕРА

Формула, на основании которой раньше рассчитывалась цена на газ, была построена на принципе импортного паритета. Об этом в эфире канала "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил 6 августа.

"Украинский рынок действительно полтора года назад еще работал по принципу, что рыночная цена не может быть дешевле, чем цена импорта. Это называется "импортный паритет", – сказал он.

Коболев заметил, что в течение последнего года произошел процесс разделения тарифа.

"Из-за избыточного предложения и ограниченного спроса цена на украинском рынке начала снижаться. И до 1 августа "Нафтогаз" предлагал газ населению по меньшей цене. Эта формула уже не действует определенное время. С 1 января на самом деле цена газа в Украине не регулируется. Была рекомендованная цена, мы предлагали газ по более низкой цене, чем рекомендованная", – добавил глава НАК.

По принципу импортного паритета цена газа определялась с 2017 года по формуле: стоимость газа на немецком хабе NCG плюс его доставка в Украину. С февраля по июль 2020 года формула предполагала привязку к хабу TTF в Нидерландах плюс затраты на доставку в Украину. В течение последних лет она была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.

Аналогичная формула "Роттердам плюс" для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей действовала в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. "Нафтогаз України" 5 августа заявил, что предложит клиентам новые тарифные планы в ближайшее время.