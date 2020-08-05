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Поставщик электроэнергии Yasno начал продавать газ

Компания Yasno получила лицензии на поставку газа и ведет переговоры о заключении первых контрактов с юридическими лицами.

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Клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, одновременно обеспечивающего электроэнергией и газом, считают в компании
Клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, одновременно обеспечивающего электроэнергией и газом, считают в компании
Фото: yasno.com.ua

Украинский поставщик электроэнергии Yasno получил пакет лицензий на поставку газа и ведет переговоры о заключении первых контрактов с юридическими лицами, также топливо он собирается продавать и населению, сообщает 4 августа пресс-служба. 

"Yasno создает комплексную систему энергетических решений. Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, одновременно обеспечивающего электроэнергией, газом, а также помогающего экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую Yasno будет реализировывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки состоятся предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по электроснабжению. К каждому клиенту мы используем индивидуальный подход", – отметил директор по развитию бизнеса Yasno Александр Онищенко.

Директор по продажам и обслуживанию клиентов Yasno Евгений Бушма добавил, что приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов.

"Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте Yasno или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов", – сказал он.

Промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа, в ближайшее время выбрать Yasno газовым поставщиком смогут также бытовые потребители, отметили в компании.

С 1 августа в Украине заработал свободный рынок природного газа. Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. 

Такая же формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов.

Теги: газ, электроэнергия, лицензия, Yasno
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