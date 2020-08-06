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За семь месяцев транзит газа через Украину упал на 44% по сравнению с показателем прошлого года – оператор ГТС

В соответствии с новым транзитным соглашением, в январе – июле через Украину транспортировали 29,8 млрд м³ газа, отметили в ООО "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа через Украину осуществляется согласно новому контракту
Транзит газа через Украину осуществляется согласно новому контракту
Фото: ЕРА

В январе – июле 2020 года объем транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины снизился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 6 августа проинформировало ООО "Оператор ГТС Украины".

"За семь месяцев 2020 года оператор ГТС Украины протранзитировал 29,8 млрд м³ газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд м³)", – говорится в сообщении.

Компания опубликовала инфографику, согласно которой в период с января по июль наибольший объем транзита газа через Украину составил именно в 2019 году. Ровно столько же газа – 53,2 млрд м³ – транспортировали и в 2017 году.

Инфографика: tsoua.com
Инфографика: tsoua.com

Оператор ГТС Украины отметил, что российская компания "Газпром" "полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%".

В июне транзит российского газа через ГТС Украины вырос по сравнению с маем на 50%.

30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз України" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

По словам главы "Нафтогазу" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

Теги: Газпром, газ, ГТС, газопровод, транзит, Оператор газотранспортной системы Украины
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