"Нафтогаз" объявил цену на газ для населения в августе

"Нафтогаз" поднял цену газа для населения на 0,27 грн за 1 м². Теперь потребители будут платить 3,24 грн за 1 м² газа с НДС и цену доставки. В компании объяснили повышение высокими ценами перед отопительным сезоном.

Цену газа для населения подняли на 0,27 грн за 1 м² Фото: ЕРА

Цена на природный газ для бытовых клиентов компании "Нафтогаз Украины" в августе по тарифу "Месячный" составит 3,24 грн за 1 м² с НДС без доставки, сообщили в пресс-службе компании.

Цена газа для населения выросла на 0,27 грн за 1 м². В компании объяснили это тем, что рынок входит в сезон высоких цен перед отопительным периодом.

"Нафтогаз" предложил клиентам тариф "Месячный". После завершения режима PSO (обязательства по обслуживанию населения) цены по этому тарифу будут публиковать в начале месяца потребления.

"Все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает постплату за потребленный газ. Потребители могут сэкономить 1% от общего счета за газ, если будут платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления", – говорится в сообщении.

"Нафтогаз Украины" обещает скоро предложить клиентам новые тарифные планы.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Такая же формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов.