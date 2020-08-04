Одесский припортовый завод переработал 655 млн кубометров газа за год сотрудничества с АГТ

Благодаря включению в давальческий контракт дополнительных $1 и $1,5 в оплату за тонну произведенного аммиака и карбамида соответственно, ОПЗ смог аккумулировать 31,6 млн грн, которые были направлены на погашение задолженности ОПЗ перед группой "Нафтогаз".

С момента возобновления работы 4 августа прошлого года Одесский припортовый завод переработал 655,6 млн м³ природного газа, полученного по давальческому контракту с компанией “Агро Газ Трейдинг”. Об этом говорится в пресс-релизе компании АГТ о результатах сотрудничества с ОПЗ.

“С момента возобновления производства ОПЗ переделал 655,6 млн м³ газа, которые позволили изготовить 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака”, – сообщили в компании.

На внешние рынки было экспортировано 94,4% произведенного карбамида и 82,7% аммиака. Основным импортером карбамида стала Индия (379,8 тыс. тонн), а аммиака – Греция (30,4 тыс. тонн).

Благодаря включению в давальческий контракт дополнительных $1 и $1,5 в оплату за тонну произведенного аммиака и карбамида соответственно, ОПЗ смог аккумулировать 31,6 млн грн, которые были направлены на погашение задолженности ОПЗ перед группой “Нафтогаз”.

"Одесский припортовый завод – флагман украинского химпрома. Так было, есть и будет. Кризисные тенденции, имевшие место на ОПЗ, остались в прошлом. В будущее компания АГТ смотрит с оптимизмом, имея четкий план расширения производственной деятельности ОПЗ, реализация которого позволит заводу гарантировать долгосрочные перспективы развития", – заявил партнер АГТ Владимир Колот.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.