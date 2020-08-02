"Мы действительно оказываем давление на членов правления Одесского припортового". В компании "Сокар Украина" ответили на обвинения в информационных атаках

"Сокар Украина" добивается проведения прозрачного конкурса по отбору поставщика давальческого сырья на Одесский припортовый завод. Так в компании отреагировали на заявление ОПЗ о попытке дестабилизировать его деятельность.

Торговый дом "Сокар Украина" требует проведения прозрачного конкурса на поставку давальческого сырья для Одесского припортового завода (ОПЗ). Об этом говорится в заявлении, которое пресс-служба "Сокар Украина" передала изданию "ГОРДОН".

В компании прокомментировали утверждение пресс-службы ОПЗ об информационных атаках, дестабилизирующих его работу в период проведения конкурса.

"Мы действительно оказываем давление на членов правления ОПЗ, выражая категорический протест и требуя проведения честного, прозрачного конкурса – при этом действуем исключительно в рамках украинского законодательства. Мы были вынуждены пойти на такие меры в связи с целым рядом беспрецедентных нарушений, которые допускает АО "ОПЗ" при проведении конкурса", – говорится в заявлении "Сокар Украина".

В частности, условия конкурса были изменены через три дня после публикации на сайте ОПЗ. Кроме того, по непонятным причинам из порядка проведения отбора были исключены положения о процедуре обжалования, что, как убеждены в "Сокар Украина", идет вразрез с общепринятыми в мире практиками тендеров.

"Из публикации на сайте мы также узнали о том, что участники тендера должны предоставить документальное подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в течение двух лет... В итоге наше предложение было отклонено, несмотря на то, что в указанные сроки нами были поданы все необходимые документы, включая подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений у аффилированных компаний холдинга SOCAR", – отметили в торговом доме.

Компания обратилась в Хозяйственный суд Одесской области, который 22 июля признал правомерность требования о приостановке проведения конкурса по отбору давальца.

"В нарушение этого решения менеджмент Одесского припортового завода 23 июля все равно провел второй этап конкурса. Мы считаем, что это лишний раз подтверждает версию о намерениях правления ОПЗ провести конкурс по заранее спланированному непрозрачному сценарию, в котором победитель уже известен. Тем более что следующий этап, согласно процедуре, пройдет за закрытыми дверями", – подчеркнула пресс-служба "Сокар Украина".

В компании считают, что менеджмент Одесского припортового завода пригласил к участию в конкурсе такого крупного международного игрока, как SOCAR, исключительно для того, чтобы создать кворум и видимость справедливой конкуренции.

О сложившейся ситуации поставлены в известность Фонд государственного имущества, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Офис генерального прокурора, государственные и общественные организации, которые занимаются антикоррупционными вопросами, добавили в пресс-службе.

24 июля на ОПЗ сообщали, что торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО Контракт" не были допущены ко второму этапу конкурса по отбору поставщика давальческого сырья из-за того, что не предоставили документы, подтверждающие наличие опыта по сбыту минеральных удобрений.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.