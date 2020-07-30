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Сотрудники Одесского припортового завода митинговали против возвращения предыдущего директора Назаренко

Около 100 работников вышли на проходную предприятия и заявили, что не допустят "реванша" бывшего директора Одесского припортового завода Сергея Назаренко.

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Активисты считают, что приход Назаренко на завод приведет к остановке работы и долгам по зарплате
Активисты считают, что приход Назаренко на завод приведет к остановке работы и долгам по зарплате
Фото: ukranews.com

Сотрудники ПАО "Одесский припортовый завод" вышли 30 июля на проходную предприятия с протестом против возвращения бывшего директора Сергея Назаренко, в пикете приняли участие около 100 человек, пишут "Українські новини".

Активисты считают, что его приход на завод приведет к остановке работы и долгам по зарплате, так как при нем ОПЗ практически обанкротился. Пикетчики держали плакаты "Нет реваншу схем Назаренко", "Назаренко, верни нашу зарплату" и "Кто ответит за смерть людей на РСУ?". Митингующие также скандировали: "Назаренко, руки прочь от завода!".

"Мне было нечем кормить семью. Пять месяцев не платили зарплату. Это при том, что я полжизни отдал этому предприятию. Когда Назаренко ушел – подумывал вернуться, но он снова ходит по коридорам нашего ОПЗ, поэтому я вышел сюда, на митинг", – рассказал один из участников акции протеста. 

Назаренко был врио председателя правления и директора завода с декабря 2016 года по январь 2020-го. Агентство отмечает, что при нем предприятие продавало минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, сейчас эту схему расследуют НАБУ и САП. Также на предприятии в феврале этого года погибли 45-летняя уборщица и 22-летний охранник и их семьи до сих пор не получили никаких выплат и компенсаций, отмечают митингующие.

В начале этого года правительство назначило врио ОПЗ Николая Синицу, который попросил снизить ему зарплату и ее урезали в итоге в 10 раз, пишут журналисты. 

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Теги: протесты, приватизация, Одесский припортовый завод
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