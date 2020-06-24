Одесский припортовый завод автоматизирует закупки для предотвращения коррупционных рисков – и.о. главы правления Синица

В тендерах Одесского припортового завода начали участвовать новые компании и стартапы, они предлагают свои услуги по более низким ценам и заставляют традиционных поставщиков ОПЗ также уменьшать ценовые предложения, отметил и.о. председателя правления и директора ОПЗ Николай Синица.

Одесский припортовый завод планирует автоматизировать и централизовать закупки, что должно полностью исключить коррупционные риски, а уже введенные новым руководством ОПЗ подходы к закупочной деятельности позволили предприятию сэкономить 23 млн грн. Об этом заявил и.о. председателя правления и директора ОПЗ Николай Синица в колонке для агентства "Интерфакс-Украина".

"Годами предприятие разворовывалось через коррупционные схемы. Практически все нам удалось искоренить. На очереди – централизация и автоматизация закупок, которая сделает невозможными даже малейшие потенциальные риски коррупции, – сообщил Синица. – Новый состав правления ОПЗ значительно расширил круг участников торгов благодаря изменению правил их аккредитации. В мае их среднее количество возросло почти втрое (с 1,2 до 2,9). Это существенно повысило конкуренцию при закупках и позволило предприятию сэкономить дополнительные 22,9 млн грн в течение мая – первой половины июня. В торгах начали участвовать новые компании и стартапы. Они предлагают свои услуги по более низким ценам и тем самым заставляют традиционных поставщиков ОПЗ также уменьшать ценовые предложения".

Руководитель предприятия отметил, что на ОПЗ изучают возможности дальнейшего повышения заработных плат работникам предприятия. Последнее повышение провели с 1 апреля – заработные платы в среднем были повышены на 10%.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию. Советником по приватизации является компания Pericles Group Advisory.