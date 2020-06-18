Одесский припортовый завод “уплывает” из рук государства – политолог Золотарев

Схема банкротства и "теневой" приватизации в деталях пока неизвестна, но Одесский припортовый завод пытаются сделать должником, чтобы купить дешево, считает руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев: Понятен первый пункт: заключение различных контрактов ОПЗ с АГТ на существенные суммы, вследствие чего у предприятия образуется (по крайней мере, на бумаге) огромный долг Фото: 2000.ua

Одесский припортовый завод готовят к банкротству и к последующей "теневой" приватизации, приватизировать "за мнимые долги" будет компания "Агро Газ Трейдинг" (АГТ), которая сама должна ОПЗ до 100 млн грн, заявил на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он отметил, что на 22 июня запланировано общее собрание акционеров Одесского припортового завода, объявление опубликовано на официальном сайте предприятия. Один из вопросов повестки – решение о согласии на совершение обществом в течение года крупных сделок на общую сумму до 10 млрд грн, таким образом, правление ОПЗ получит возможность самостоятельно заключать крупные сделки.

"Схема банкротства и "теневой" приватизации в деталях пока неизвестна. Понятен первый пункт: заключение различных контрактов ОПЗ с АГТ на существенные суммы, вследствие чего у предприятия образуется (по крайней мере, на бумаге) огромный долг – ограничивает только решение по 10 млрд грн. Дальше – дело техники и фантазии: суды (самые честные в мире), Фонд госимущества (еще более честный, чем суды)…" – написал Золотарев.

По его словам, предприятие "Агро Газ Трейдинг", которое сейчас имеет эксклюзивный контракт с заводом на поставку давальческого сырья и, по информации СМИ, задолжало заводу 100 млн грн, уже заявило о желании приватизировать ОПЗ. В "Агро Газ Трейдинг" при этом отрицают наличие такого долга.

"Следим за руками. Менеджмент предприятия получил возможность заключать сделки на 10 млрд грн – чуть меньше $400 млн. Сам завод на сегодняшний день оценивается в $350 млн. С учетом $300 млн долга его рыночная стоимость, по оценкам, $50 млн. Теперь сравним: $400 млн и $50 млн", – отмечает Золотарев.

Он обращает внимание на то, что на данный момент рентабельность давальческой переработки, по которой работает предприятие, превышает 1200% годовых.

"К слову, Фонд госимущества как молчал, так и молчит. Между тем предприятие просто таки уплывает из рук государства, а по дороге на нем еще и зарабатывают", – резюмирует эксперт.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.