Фонд госимущества обязал Одесский припортовый завод навести порядок в условиях отбора поставщиков давальческого сырья

СМИ писали, что из-за заключенного в прошлом году контракта с "АгроГазТрейдинг" Одесский припортовый завод ежемесячно недополучает $7 млн.

Фонд государственного имущества Украины направил письма на Одесский припортовый завод об ускорении доработки порядка проведения отбора и условий по определению поставщика давальческого сырья, об этом говорится в ответе ФГИ на запрос агентства "Українські новини" в Офис президента и Кабмин.

В Фонде госимущества подчеркнули, что принимают "все возможные меры для проведения прозрачного отбора поставщика давальческого сырья природного газа", и напомнили, что в январе 2020 года был объявлен конкурс.

"Однако, с целью предотвращения нанесения вреда экономическим интересам государства и обеспечения создания условий бесперебойной, рентабельной и наиболее экономически выгодной деятельности общества, наблюдательным советом AО "ОПЗ" отменена начатая процедура конкурсного отбора, а исполнительный орган АО "ОПЗ" обязали срочно разработать и предоставить на утверждение наблюдательному совету AО "ОПЗ" порядок проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AО "ОПЗ", в котором необходимо определить четкие условия, требования и положения для проведения отбора поставщика давальческого сырья с максимальным обеспечением безопасности деятельности AT "ОПЗ" от имеющихся рисков, а также поручено руководителю исполнительного органа AО "ОПЗ" рассмотреть возможность перехода AО "ОПЗ" на прямые поставки природного газа", – сказано в ответе.

Источники издания "БизнесЦензор" утверждают, что Одесский припортовый завод недополучает $5–7 млн прибыли ежемесячно из-за сотрудничества с компанией "Агро Газ Трейдинг". Как сообщается в статье, на данный момент завод работает по давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. Так, с "Агро Газ Трейдинг" ОПЗ начал работать с июля 2019 года. Эта компания победила, несмотря на то, что конкурент на конкурсе – компания IBE Trade – предложил самую высокую цену.

Компания "АгроГазТрейдинг" настаивала на отсутствии каких-либо задолженностей перед ОПЗ.

"Українські новини" пишут со ссылкой на свои источники, что существует постоянная задолженность АГТ перед ОПЗ.

"Это обеспечивает финансовую устойчивость "АгроГазТрейдинга" за счет Одесского припортового завода. Согласно договору, который опубликован на сайте ОПЗ, АГТ должен осуществлять предоплату за услуги, а в реальности платит по факту их оказания с отсрочкой и фактически кредитуется за счет государственного предприятия", – утверждает агентство.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.