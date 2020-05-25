Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Голобуцкий: Одесский припортовый завод за месяц недополучает $7 млн из-за схемы

Условия конкурса на переработку карбамида на Одесском припортовом заводе выписаны под одного участника, заявил замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одесский припортовый завод одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины
Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины
Фото: epravda.com.ua

Команда президента Украины Владимира Зеленского наступает на старые грабли с Одесским припортовым заводом. Об этом заявил политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Старые грабли для Зеленского на ОПЗ: за месяц завод недополучит $7 млн из-за схемы. У каждого президента есть свои грабли. Но есть и общие для всех. У Зеленского на одни из них продолжают наступать – это Одесский припортовый завод. ОПЗ за последние 15 лет уже и продавали, и арестовывали счета – чего только не было. Сейчас счета арестованы, а завод работает по так называемой давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. ОПЗ зарабатывает на переработке. Но кто и как этим занимается? Есть такая контора – "АгроГазТрейдинг". Штат – 12 человек. Работает с ОПЗ с августа прошлого года. Тогда подписали контракт на четыре месяца. Затем продлили. А потом еще продлили. Вроде все хорошо, если бы не одно "но" – каждый раз это происходит с "непонятными" мансами", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что в марте этого года был проведен "якобы прозрачный конкурс", на котором победителем стала компания "Укрнефтебурение" с предложением за переработку тонны карбамида в $77. Второе место заняла "АгроГазТрейдинг", которая давала $67,5.

"И что вы думаете, наблюдательный совет ОПЗ отменил результаты конкурса из-за "рискованности предложения" "Укрнефтебурения". Далее начинается сплошной сюр: наблюдательный совет обновляет состав правления ОПЗ, и это новое правление продолжает соглашение с АГТ до 30 июня, но по цене за переработку карбамида... $51. Это существенно меньше, чем эта компания предлагала на конкурс! Новый конкурс был назначен на 1 мая, но из-за "карантина" перенесен на 10 июня. По оценкам экспертов, за время действия продленного соглашения ОПЗ ежемесячно недополучит прибыли $7 млн", – заявил политолог.

Эксперт пишет, что сейчас ОПЗ решил вынести на обсуждение условия конкурса и обнародовал их, и первые комментарии уже дал в своем Facebook первый заместитель директора ОПЗ.

"Похоже, что условия конкурса выписаны самой компанией АГТ. Конечно расчет идет на то, что или никто не придет на такой "прозрачный" конкурс, или затягивается время для проведения нормального прозрачного отбора. Раз АГТ получит продления договора с ОПЗ на глазах у международных и отечественных игроков, которые готовы предложить лучшие условия, чем они. То есть ОПЗ потеряет еще больше на сомнительных сделках. Власть молчит. То есть грабли на месте – на них продолжают наступать и президент Зеленский, и премьер [Денис] Шмыгаль, и другие представители команды", – подытожил Голобуцкий.

https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/954593854989246

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

Теги: Алексей Голобуцкий, Одесский припортовый завод, ОПЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS