Голобуцкий: Одесский припортовый завод за месяц недополучает $7 млн из-за схемы

Условия конкурса на переработку карбамида на Одесском припортовом заводе выписаны под одного участника, заявил замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Команда президента Украины Владимира Зеленского наступает на старые грабли с Одесским припортовым заводом. Об этом заявил политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Старые грабли для Зеленского на ОПЗ: за месяц завод недополучит $7 млн из-за схемы. У каждого президента есть свои грабли. Но есть и общие для всех. У Зеленского на одни из них продолжают наступать – это Одесский припортовый завод. ОПЗ за последние 15 лет уже и продавали, и арестовывали счета – чего только не было. Сейчас счета арестованы, а завод работает по так называемой давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. ОПЗ зарабатывает на переработке. Но кто и как этим занимается? Есть такая контора – "АгроГазТрейдинг". Штат – 12 человек. Работает с ОПЗ с августа прошлого года. Тогда подписали контракт на четыре месяца. Затем продлили. А потом еще продлили. Вроде все хорошо, если бы не одно "но" – каждый раз это происходит с "непонятными" мансами", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что в марте этого года был проведен "якобы прозрачный конкурс", на котором победителем стала компания "Укрнефтебурение" с предложением за переработку тонны карбамида в $77. Второе место заняла "АгроГазТрейдинг", которая давала $67,5.

"И что вы думаете, наблюдательный совет ОПЗ отменил результаты конкурса из-за "рискованности предложения" "Укрнефтебурения". Далее начинается сплошной сюр: наблюдательный совет обновляет состав правления ОПЗ, и это новое правление продолжает соглашение с АГТ до 30 июня, но по цене за переработку карбамида... $51. Это существенно меньше, чем эта компания предлагала на конкурс! Новый конкурс был назначен на 1 мая, но из-за "карантина" перенесен на 10 июня. По оценкам экспертов, за время действия продленного соглашения ОПЗ ежемесячно недополучит прибыли $7 млн", – заявил политолог.

Эксперт пишет, что сейчас ОПЗ решил вынести на обсуждение условия конкурса и обнародовал их, и первые комментарии уже дал в своем Facebook первый заместитель директора ОПЗ.

"Похоже, что условия конкурса выписаны самой компанией АГТ. Конечно расчет идет на то, что или никто не придет на такой "прозрачный" конкурс, или затягивается время для проведения нормального прозрачного отбора. Раз АГТ получит продления договора с ОПЗ на глазах у международных и отечественных игроков, которые готовы предложить лучшие условия, чем они. То есть ОПЗ потеряет еще больше на сомнительных сделках. Власть молчит. То есть грабли на месте – на них продолжают наступать и президент Зеленский, и премьер [Денис] Шмыгаль, и другие представители команды", – подытожил Голобуцкий.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.