Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн за счет ликвидации коррупционной схемы

Выдача тендерной документации всем желающим принять участие в торгах на поставку материалов и комплектующих на ОПЗ без проведения предварительной аккредитации позволила увеличить количество участников, отметили на предприятии.

Изменение новым руководством Одесского припортового завода правил закупок, благодаря которому минимизированы коррупционные риски, позволило предприятию сэкономить в мае 17,5 млн грн. Эти средства будут направлены на капитальные ремонты производства, обеспечение социальных гарантий работникам, внедрение инновационных проектов в сфере цифровой трансформации и электронного документооборота, сообщает пресс-служба ОПЗ.

Выдача тендерной документации всем желающим принять участие в торгах на поставку материалов и комплектующих на ОПЗ без проведения предварительной аккредитации позволила увеличить количество участников, отметили на предприятии. Среднее количество участников торгов в мае 2020-го составило 2,9 против 1,2 за период с начала года по конец апреля. Рост конкуренции позволил повысить прозрачность закупок и исключить искусственное завышение цен, убеждены на ОПЗ.

"Мы расширили круг участников в торгах, поэтому повысилась конкуренция среди компаний-поставщиков. В ближайшее время планируем автоматизировать и централизовать закупочную деятельность предприятия, что полностью ликвидирует возможность появления коррупционной составляющей при осуществлении закупок. Также это даст возможность снизить цены на материалы, которые поставляются на завод, с сохранением их высокого качества", – отметил и.о. председателя правления – директора АО ОПЗ Николай Синица.

ОПЗ возобновил производство в августе 2019-го после полуторагодовалого простоя. За это время было произведено 669 тыс. тонн карбамида и 61 тыс. тонн товарного аммиака, сообщал Синица. Более 90% продукции реализуется на внешних рынках.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.