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НАБУ объявило подозрения в деле Одесского припортового завода. По данным СМИ, одна из фигурантов – доверенное лицо Грановского

По версии НАБУ, группа подозреваемых нанесла АО "Одесский припортовый завод" ущерб на 93,3 млн грн. По информации программы "Схеми: корупція в деталях", одна из фигурантов дела – Ольга Ткаченко, бывшая помощница нардепа от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Александра Грановского.

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По версии НАБУ, коррупционную схему на ОПЗ организовали четыре человека
По версии НАБУ, коррупционную схему на ОПЗ организовали четыре человека
Фото: opz.odessa.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о нанесении ущерба АО "Одесский припортовый завод" на сумму 93,3 млн грн, говорится на сайте ведомства.

"Речь идет о доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которая выступила организатором схемы; заместителе директора припортового завода; начальника отдела завода; владельце компании-нерезидента, которая участвовала в коррупционной схеме. Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

В НАБУ заявили, что должностных лиц Одесского припортового завода задержали, двум другим фигурантам дела объявили о подозрении заочно.

"Следствие установило, что доверенное лицо нардепа организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки этим компаниям обеспечивал ОПЗ", – заявили в НАБУ.

По данным бюро, схема действовала в марте – декабре 2015 года. Расследование ведется с октября 2016 года.

Имен подозреваемых НАБУ не называет. По данным СМИ (об этом писали "Схеми: корупція в деталях", "Слово и дело"), речь идет об Ольге Ткаченко, помощнице нардепа VIII созыва от Блока Петра Порошенко Александра Грановского.

Схема: nabu.gov.ua
Схема: nabu.gov.ua

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

Теги: Одесса, коррупция, антикоррупционное бюро, Одесский припортовый завод, НАБУ, подозрение, Александр Грановский
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