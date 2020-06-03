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Одесский припортовый завод может продлить контракт, который наносит ему миллионные убытки – СМИ

Источники издания "БизнесЦензор" утверждают, что Одесский припортовый завод недополучает $5–7 млн прибыли ежемесячно из-за сотрудничества с компанией "Агро Газ Трейдинг".

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Завод работает по давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию
Завод работает по давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию
Фото: biz.censor.net.ua

Одесский припортовый завод сотрудничает с малоизвестной компанией, которая формирует долги перед заводом и забирает себе ежемесячно $5–7 млн прибыли, пишет "БизнесЦензор".

Источники издания утверждают, что Одесский припортовый завод недополучает $5–7 млн прибыли ежемесячно из-за сотрудничества с компанией "Агро Газ Трейдинг", но последний конкурс на сотрудничество с заводом, на котором другие компании предлагали ОПЗ более выгодные условия, был отменен правлением предприятия.

Как сообщается в статье, на данный момент завод работает по давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. Так, с "Агро Газ Трейдинг" ОПЗ начал работать с июля 2019 года. Эта компания победила, несмотря на то, что конкурент на конкурсе – компания IBE Trade – предложил самую высокую цену.

"Договор ООО "Агро Газ Трейдинг" действовал до декабря 2019 года. Однако в конце года наблюдательный совет ОПЗ согласовал дополнительное соглашение с ООО "Агро Газ Трейдинг" к договору о переработке давальческого сырья и, таким образом, работу с компанией было продолжено до 30 апреля 2020 года", – отмечается в материале.

В январе 2020 года руководство ОПЗ объявило новый конкурс по отбору поставщика газа на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре. "Агро Газ Трейдинг" оказался на втором месте, а 10 марта наблюдательный совет отменил его результаты. 

Через 10 дней, 19 марта, наблюдательный совет обновил состав правления ОПЗ, а 31 марта новое правление приняло решение о пролонгации договора с "Агро Газ Трейдинг" до 30 июня 2020 года.

Журналисты отмечают, новый конкурс на привлечение компании-поставщика газа по давальческой схеме планировалось провести в мае–июне, и уже были разосланы приглашения потенциальным участникам.

"Однако происходит искусственное затягивание проведения конкурса. Официальная версия – карантин. Это делается для того, чтобы после выхода из карантина заявить, что времени на проведение нового конкурса нет, и продолжить сотрудничество с "Агро Газ Трейдинг", – объясняет на правах анонимности собеседник издания в ОПЗ.

По информации издания, правление ОПЗ планирует вынести на общее собрание акционеров, которое ориентировочно состоится 16 июня, вопрос о возможности принимать решения самостоятельно без наблюдательного совета.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

Теги: Одесса, прибыль, убытки, Одесский припортовый завод, ОПЗ
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