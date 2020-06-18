Одесский припортовый завод заявил, что вышел на рынки минеральных удобрений с рекордно высокими показателями

В мае Одесский припортовый завод отгрузил на экспорт 273 тыс. тонн аммиака, с начала года – 1 млн 213 тыс. тонн, отметили в компании и подчеркнули, что это пятилетний рекорд.

Впервые за последние пять лет публичное акционерное общество "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) отгрузило на экспорт рекордное количество химической продукции, сообщила компания на своем официальном сайте 17 июня.

В мае ОПЗ отгрузил 273 тыс. тонн аммиака, с начала года – 1 млн 213 тыс. тонн, сказано в сообщении.

"Что касается карбамида, то в июне 2020 года на внешний рынок отгружено 99,3 тыс. тонн, с начала года – 402,4 тыс. тонн. За последние несколько лет – это самый большой объем перевалки продукции. Напомним, что в начале мая 2020-го АО "ОПЗ" возобновил сотрудничество с украинскими предприятиями по приему аммиака железнодорожным транспортом, его хранению и отгрузке на экспорт", – заявили на ОПЗ.

В июне 2020-го будет отгружено 20 тыс. тонн продукции, что принесет для АО "ОПЗ" 10,5 млн грн дополнительного дохода, отмечают в пресс-службе.

"Также мы продолжаем внедрять новые меры, которые позволяют сэкономить средства. В частности, создание конкурентной среды и прозрачной тендерной процедуры в системе закупок сохранило тенденцию увеличения количества участников торгов: в июне 2020 года этот показатель составил 3,51 против 2,9 в мае. Благодаря этому за первую половину июня удалось сэкономить 5,4 млн грн", – рассказал и.о. председателя правления – директора ОПЗ Николай Синица.

В компании добавили, что продолжают работать по договору на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг", в связи с карантином в марте 2020 года руководству предприятия не удалось провести новый отбор поставщика и единственным возможным вариантом обеспечения бесперебойной работы ОПЗ стало продолжение действующего договора с "АгроГазТрейдинг".

Синица сообщил, что после переговоров тарифы на переработку давальческого сырья увеличили: на производство аммиака – на $2 за тонну, на производство карбамида – на $3 за тонну. Экономический эффект от введения новых тарифов за апрель и май 2020-го составил $500 тыс.

На ОПЗ также отметили, что уже подготовили новый порядок отбора поставщика давальческого сырья и направили его на согласование в наблюдательный совет.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

В компании "АгроГазТрейдинг" заявляли, что готовы участвовать в приватизации части Одесского припортового завода (ОПЗ), если из структуры целостного имущественного комплекса завода будут выделены отдельные бизнес-сегменты.