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У "АгроГазТрейдинг" есть амбиции и финансовые возможности участвовать в приватизации части ОПЗ – гендиректор Горбуненко

Советнику Фонда госимущества по приватизации Одесского припортового завода стоит провести дополнительные консультации с потенциальными инвесторами, так как ОПЗ представляет собой хаб, где хозяйственную деятельность осуществляют пять-шесть не связанных между собой бизнесов, отметил управляющий партнер компании "АгроГазТрейдинг" Александр Горбуненко.

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Один из видов бизнеса ОПЗ тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров
Один из видов бизнеса ОПЗ –  тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров
Фото: dengi.ua

Компания "АгроГазТрейдинг" готова участвовать в приватизации части Одесского припортового завода (ОПЗ), если из структуры целостного имущественного комплекса завода будут выделены отдельные бизнес-сегменты. Об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер АГТ Александр Горбуненко в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос о возможности участия в приватизации ОПЗ, Горбуненко заявил: "У меня сразу возникает вопрос: а что в итоге продается? Только завод по переработке газа в удобрения или все его имущество в виде целостного комплекса? Мы озвучили свое намерение участвовать в приватизации. При этом мы не понимаем до конца позицию государства. Возможно, советнику Фонда госимущества по приватизации ОПЗ стоит провести дополнительные консультации с потенциальными инвесторами. У нас есть амбиции и финансовые возможности участвовать в приватизации части ОПЗ, например, отдельного бизнеса, если он будет выделен из целостного имущественного комплекса предприятия".

Горбуненко объяснил, что ОПЗ представляет собой хаб, где хозяйственную деятельность осуществляют пять-шесть не связанных между собой бизнесов.

"Один из них – это перевалка аммиака, который поступает по трубопроводу из Тольятти. Он находится на балансе отдельного государственного предприятия УХТА ("Укрхимтрансаммиак"), однако емкости для хранения и терминал по перевалке расположены на территории ОПЗ. Еще один вид бизнеса – железнодорожная логистика. На территории завода находится огромный железнодорожный цех с десятками тепловозов и парком из более чем 500 вагонов, которые используются для перевозки любых сыпучих грузов, в основном удобрений. Третий бизнес – это производство аммиака. Четвертый – это выпуск карбамида. Пятый вид бизнеса – это один из крупнейших на юге Украины тепличных комплексов по выращиванию огурцов и помидоров. Он использует побочный продукт химического синтеза – выделяемое при производстве удобрений тепло. Кстати, овощи очень вкусные! Например, черные помидоры производства ОПЗ ничуть не хуже итальянских. Плюс множество непрофильных активов: санатории, гостиницы, спорткомплексы, медицинские учреждения и т.д.", – рассказал руководитель.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

Теги: Одесса, бизнес, приватизация, Одесский припортовый завод
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