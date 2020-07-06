Зеленский остался доволен состоянием Одесского припортового завода

Президент Украины Владимир Зеленский посетил государственный Одесский припортовый завод 4 июля.

Владимир Зеленский: Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен состоянием ПАО “Одесский припортовый завод” по итогу своего визита на предприятие 4 июля.

"Я впервые здесь. Всегда хотел увидеть, что собой представляет Одесский припортовый завод. Действительно, вижу, завод – в прекрасном состоянии", – передает слова президента пресс-служба ОПЗ.

Зеленский подчеркнул важность возвращения сотрудников на предприятие и отметил, что у ОПЗ остается значительный потенциал для роста.

"Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Ведь я знаю, что потенциал выше, так как когда-то здесь работало 4500 человек, а сейчас 3000", – сказал он.

И.о. главы правления – директора ОПЗ Николай Синица отметил, что меньше чем за год после возобновления работы заводу удалось установить рекорд последних пяти лет по объемам экспорта. Выросли, по его данным, и зарплаты сотрудников – на 44% в сравнении с прошлым годом. По словам Синицы, вывести предприятие из кризиса позволило заключение контракта давальческой поставки сырья в августе прошлого года.

"Сегодня наш завод активно выходит из кризиса, в котором он находился. Благодаря давальческому сырью мы вдохнули новую жизнь в ОПЗ. Мы видим, что давальческая модель позволяет не только поддерживать завод в относительно работоспособном состоянии, но и – при правильном управлении – помогает ему развиваться и восстанавливаться после простоя", – считает глава ОПЗ.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.