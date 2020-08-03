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Одесский припортовый завод за апрель – июнь произвел более 350 тыс. тонн продукции

Во втором квартале завод уплатил 141,4 млн грн налогов и социальных взносов, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом, фонд оплаты труда увеличился на 30%.

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Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации
Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации
Фото: opz.odessa.net

По итогам второго квартала 2020 года Одесский припортовый завод произвел 210,6 тыс. тонн карбамида и 141 тыс. тонн аммиака, из них товарного аммиака – 20,6 тыс. тонн. При этом чистая прибыль ОПЗ без учета курсовых разниц за указанный период составила 27,7 млн грн, сообщает пресс-служба ОПЗ.

Во втором квартале 2020 года завод уплатил 141,4 млн грн налогов и социальных взносов, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом. При этом по сравнению с первым кварталом фонд оплаты труда увеличился на 30%.

Укрепление курса национальной валюты позволило ОПЗ снизить долговую нагрузку, в частности, долг перед компанией Ostchem ltd снизился на 3,4% – до 8,8 млрд грн.

В течение апреля – июня на ОПЗ модернизировали агрегат №2 по производству аммиака, а также провели подготовительные работы и профинансировали плановый капитальный ремонт агрегата №1 по производству карбамида, стартовавший 5 июля.

Руководство ОПЗ отмечало, что заинтересованные группы влияния пытаются дестабилизировать работу предприятия и добиться пересмотра итогов конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для завода. Проведение последнего этапа конкурса оказалось заблокировано по обращению компаний, не прошедших отбор. Причиной недопуска отдельных коммерческих структур ко второму этапу конкурсного отбора стало отсутствие у них опыта реализации минеральных удобрений, заявили в пресс-службе.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Теги: Одесса, налоги, прибыль, Ostchem, Одесский припортовый завод, ОПЗ
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