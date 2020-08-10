"Нафтогаз" будет публиковать цену на газ для бытовых потребителей в конце каждого месяца

Цена газа на август для бытовых пользователей была обнародована в начале этого месяца и составила 3,24 грн за 1 м³ с НДС без доставки.

4 августа "Нафтогаз" поднял цену газа для населения на 0,27 грн за 1 м³ Фото: depositphotos.com

"Нафтогаз України" планирует публиковать цену на газ для бытовых потребителей за пять дней до начала месяца поставки, об этом сообщил директор компании Максим Рабинович, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы будем публиковать цену за пять дней до начала месяца поставки. Это наша ответственность как поставщика", – отметил он.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22 числа каждого месяца.

В июне оптовая цена на природный газ для населения составляла 2,14 грн за м³, в июле – 2,30 грн за м³.

4 августа "Нафтогаз" поднял цену газа для населения на 0,27 грн за 1 м³. Теперь потребители будут платить 3,24 грн за 1 м³ газа с НДС и цену доставки. В компании объяснили повышение высокими ценами перед отопительным сезоном.