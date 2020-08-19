"Нафтогаз" в июне продавал газ для промышленных потребителей по ценам, ниже рыночных – СМИ

В результате ценовой политики НАК "Нафтогаз Украины" украинские газодобывающие компании несут убытки, в том числе "Укргазвидобування", которая входит в группу "Нафтогаз", пишет "Цензор.НЕТ".

НАК "Нафтогаз України", вероятно, продает газ для промышленных потребителей по заниженным ценам, в результате чего украинские газодобывающие компании несут убытки. Об этом идет речь в материале "Цензор.НЕТ", опубликованном 19 августа.

"В группе "Нафтогаз" еще в 2018 году созданы два газовых трейдера. Первый – оптовый поставщик, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" (ГПК "Трейдинг"). Вторая – розничный поставщик для конечных потребителей, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГК "Нафтогаз"). Предполагается, что ГПК "Трейдин" должен продавать газ в больших объемах, преимущественно на Украинской энергетической бирже. Среди прочих, контрагентом ГПК "Трейдинг" является ГК "Нафтогаз", который перепродает ресурс группы конечным потребителям по прямым договорам", – пишет издание, обращая внимание на то, что внутри группы могут быть разные цены на газ.

"Цензор.НЕТ" отмечает, что в июне "РБК-Украина" опубликовало коммерческие предложения "Нафтогазу", свидетельствующие о занижении цены для отдельных компаний на 10–17% ниже рыночных. В частности, 2 июня цена газа в предложениях ГК "Нафтогаз України" составила 2406 грн за 1 тыс м³, писало "РБК-Украина". В тот же день, согласно биржевому бюллетеню УЭБ, средневзвешенная биржевая (рыночная) цена, по которой реализовывал ресурс ГПК "Трейдинг", составила 2566 грн за 1 тыс м³ газа.

"Другими словами, ГК "Нафтогаз" предлагал газ потребителям по цене на 7% от биржевой, по которой ГПК "Трейдинг" реализовывал ресурс другим трейдерам", – пришли к выводу журналисты.

Разница в цене наблюдалась также 17-го, 19-го и 23 июня, пишет "Цензор.НЕТ". Издание проанализировало стоимость газа, по которой его продавал ГПК "Трейдинг", и цену газа от ГК "Нафтогаз" и сочли, что "Нафтогаз" демпингует.

Инфографика: censor.net.ua

Журналисты приводят мнение главы Ассоциации газовых трейдеров Андрея Мизовца о том, что такая ценовая политика демпинг "Нафтогазу" вытесняет независимых трейдеров из сегмента поставки. Кроме того, пишет "Цензор.НЕТ", эти действия привели к тому, что украинские газодобывающие компании, включая и "Укргазвидобування" из группы "Нафтогаз", несут убытки.

С октября 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, производителей тепла и других защищенных потребителей. Таким образом, пятый год "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях, отмечает "Интерфакс-Украина".