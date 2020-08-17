Рынок газа в Украине должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи – аналитик инвесткомпании

Конкуренция на украинском рынке газа для потребителей будет расти, если его полностью либерализуют, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Паращий: Мы должны прийти к тому, что потребитель будет сравнивать тарифные пакеты Фото: concorde.ua

Рынок газа для промышленных потребителей в Украине показал: там есть место для конкуренции. Об этом 17 августа заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, пишет Delo.ua.

Аналитик отметил, что новые игроки появятся и на рынке газа для бытовых потребителей, если он будет полностью либерализован. Паращий, анализируя первые итоги открытия рынка для потребителей, добавил, что "к этому все идет".

"Думаю, конкуренция будет расти, будут появляться новые игроки. Рынок газа должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи, когда операторы предлагают пакеты людям, кто-то – безлимит, кто-то – скидки и бонусы. Мы должны прийти к тому, что потребитель будет сравнивать тарифные пакеты", – сказал он.

Паращий отметил, что в последнее время в адрес НАК "Нафтогаз України" звучат обвинения в искусственном занижении цен на газ.

"Демпинг – это когда компания сознательно продает товар ниже себестоимости. Думаю, что "Нафтогаз" не продает ниже себестоимости. Мы понимаем, что у них могут быть запасы, купленные по более низким ценам, и у них есть свой ресурс ("Укргазвидобування"), способы снижения цен у "Нафтогазу" есть. Но у нас много игроков, и другие могут конкурировать с "Нафтогазом", тот же ДТЭК, у которого крупное производство", – добавил Паращий.