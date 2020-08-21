Региональные газсбыты продают газ населению дешевле "Нафтогаза" – СМИ

C учетом акции, которую предложили местные газовые компании Украины, их цена на газ для населения – ниже объявленного ранее "Нафтогазом України" тарифа, отмечает Delo.ua.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа Фото: pixabay.com

Региональные газовые компании Украины в августе установили цену на газ для бытовых потребителей на уровне 4,49 грн за м3 и предложили им принять участие в акции "Твоя энергонезависимость", выкупив необходимый запас газа на зиму по этой акционной летней цене, сообщает сервис 104.ua.

Предложение актуально с 15 августа по 30 сентября, цена 4,49 грн действует при заключении договора до 31 августа. Использовать оплаченный объем газа можно с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021-го, при этом пополнять запас можно неограниченное количество раз во время действия акции.

Издание Delo.ua отмечает, что цена в 4,49 грн за м3 ниже объявленного госкомпанией "Нафтогаз України" тарифа "Годовой" в 4,73 грн за м3.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.