"Нафтогаз" поднял цену газа для населения

При заключении с "Нафтогазом України" контракта на поставку газа на год в период с 16-го по 30 сентября цена составит 5,24 грн за м3.

В августе тариф "Годовой" для населения был на уровне 4,73 грн за м3 Фото: depositphotos.com

Газопоставляющая компания "Нафтогаз України" повысила стоимость газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м3. Такую цену поставщик обнародовал на своем официальном сайте 26 августа.

В августе тариф "Годовой" для населения был на уровне 4,73 грн за м3. Контракт на один месяц в сентябре можно заключить по цене 4,7 грн за м3.

"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", – сказано в сообщении компании.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.

"Нафтогаз України" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.