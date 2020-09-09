Кличко: В столице почти завершили подготовку школ к отопительному сезону

На подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду из бюджета города уже выделили 443 млн грн, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: На сегодня выполнили более 70 процентов работ, и они продолжаются Фото: kiev.klichko.org

Почти во всех школах Киева подготовка к отопительному сезону уже завершена, заявил мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопросы пользователей соцсетей во время онлайн-пресс-конференции, сообщает пресс-служба городского головы.

"Вы знаете, накануне выборов в социальных сетях распространяется много лжи и манипуляций. И то, что на отопление школ якобы нет средств, – это также ложь! На подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду из бюджета города уже выделили 443 млн грн, – сказал Кличко. – Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов и кровель, замену окон и ремонт теплопунктов. На капремонты систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На сегодня выполнили более 70 процентов этих работ, и они продолжаются", – сообщил Кличко.

Бюджет сферы образования в Киеве за последние пять лет вырос в три раза и сейчас составляет 19,5 млрд грн, или треть бюджета города, отметил он и добавил, что почти в девять раз выросли расходы на развитие и модернизацию учебных заведений, их строительство и реконструкцию.

"Поэтому не верьте слухам. Спасибо, что обращаетесь и проверяете информацию! Школы города будут с теплом", – заявил мэр.