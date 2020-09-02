427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс – Кличко

Одна школа в столице временно будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях Фото: kyivcity.gov.ua

Власти Киева при подготовке к учебному году изучали опыт других стран, сообщил во время онлайн-пресс-конференции 2 сентября мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали, в частности, и опыт других стран. Как вы знаете, те же Дания и Германия возобновили обучение даже в мае – до летних каникул. На днях в учебный процесс вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей", – рассказал городской голова.

Он сообщил, что в Киеве за парты сели почти 300 тысяч учеников, из них каждый десятый – первоклассник.

"Все учебные заведения работают по четкому регламенту. И также имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учебных заведений более 30 миллионов гривен", – подчеркнул Кличко.

По состоянию на 2 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 125 798, 2656 из них умерли, 58 817 выздоровели. В Киеве зарегистрировано 13 878 заболевших.