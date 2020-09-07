В Киевской области из-за коронавируса более 1500 школьников перевели на дистанционное обучение

На самоизоляции находятся ряд детей и учителей, у которых подтвержден коронавирус, но они не контактировали с одноклассниками и коллегами, сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

14 школ Киевской области полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 детей или педагогов. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Киевской областной администрации в Facebook.

Всего на сегодня онлайн учатся 1547 детей.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская и Ирпенская №15 общеобразовательные школы (ОШ) полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам провели тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин. Еще три класса учатся дистанционно в Песковской школе и Бучанской школе №5, также в Богуславской гимназии №3", – отметил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По его информации, на самоизоляции находятся ряд детей, учителей и других работников сферы образования, у которых подтвержден коронавирус, но они не контактировали с одноклассниками и коллегами.

За сутки у 244 жителей Киева обнаружили COVID-19, двое больных умерли. Всего с начала пандемии в Киеве заболели 15 276 человек, из них умерли – 242, а 4759 жителей столицы выздоровели.

По состоянию на 7 сентября в Украине подтверждено 138 068 случаев COVID-19, 2877 человек умерли, 62 606 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.