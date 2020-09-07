В Киеве за сутки коронавирусом заразились 244 человека

Всего с начала пандемии в Киеве заболели 15 276 человек, из них умерли – 242, а 4759 жителей столицы выздоровели.

В больницы Киева попали 24 пациента с COVID-19 Фото: depositphotos.com

За сутки у 244 жителей Киева обнаружили COVID-19, двое больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции 7 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди заболевших за сутки 138 женщин (от 19 до 81 года), семь девочек (от пяти до 17 лет), 95 мужчин (от 18 до 96 лет) и четверо мальчиков (от двух до 16 лет). Среди заболевших также 14 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 50, Дарницком – 36, Соломенском районе – 28", – отметил Кличко.

Всего с начала пандемии в Киеве заболели 15 276 человек, из них умерли – 242, а 4759 жителей столицы выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.