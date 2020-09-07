Смешанное обучение, особенно дистанционная часть, требует новых подходов к методике преподавания

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Смешанное обучение: куда бежать и что делать.

Ситуация, которая сложилась в Украине из-за эпидемии коронавируса, подтолкнула университеты искать эффективные и действенные механизмы и инструменты для восстановления учебного процесса во время карантина, а теперь – и для организации нового учебного года в этих условиях. На Западе давно развивали систему так называемого смешанного образования, когда обучение происходит и в аудиториях, и дистанционно онлайн. Однако смешанное обучение, особенно та часть, которая происходит дистанционно, требует новых подходов к методике преподавания.

В сети можно найти много материалов о важности, инновационности, эффективности смешанного обучения, однако для украинского общества высшей школы не хватало именно системных и методических материалов. Как ни странно, украинское Министерство образования смогло подготовить соответствующие методические рекомендации для профессиональной предвысшей и высшей школы. Однако стоит отметить, если вы будете пытаться найти эти рекомендации самостоятельно на сайте Минобразования, то вам нужно будет потратить на это немало времени. Здесь я бы рекомендовала Минобразования улучшить навигацию своего сайта, особенно по такой теме, как организация смешанного обучения в условиях пандемии. Итак, попробую дать короткий обзор рекомендаций. В этой колонке рассмотрим именно организационные аспекты внедрения смешанной системы обучения.

Министерство рекомендует вузам начать внедрение смешанной системы инициации – запроса студентов и преподавателей, иначе система станет работать плохо и будет формальной, если будет создаваться исключительно под давлением такого фактора, как эпидемия коронавируса. Важным фактором, конечно, является готовность руководства заведения вкладывать ресурсы в создание такой системы. Речь идет и о финансах, и о человеческом ресурсе. Если есть готовность у руководства и есть инициативная группа, то далее необходимо создать рабочую группу и начать деятельность. Как и для любого другого проекта, нужно оценить ситуацию, заинтересованные стороны, определить имеющиеся ресурсы: финансы и технологические возможности, методические материалы, проблемы, изучить уже пройденный другими университетами опыт, определить зоны ответственности.

Впоследствии важно наладить двустороннюю коммуникацию со студентами и преподавателями о возможностях и преимуществах смешанной системы, предоставить нужную учебно-методическую и техническую поддержку преподавателям. При необходимости создать новые отделы, отвечающие за реализацию и поддержку такой системы обучения, и определить правила игры для всех участников.

Важный аспект технологического обеспечения – необходимо определить учебную платформу и интегрировать ее с университетскими информационными системами, обеспечить доступ к качественному скоростному и надежному интернету, обеспечить необходимым программным обеспечением преподавателей. Важно обеспечить одинаковые технические условия для обучения, коммуникации и взаимодействия преподавателей и студентов. Для этого важны единая система учебной среды, управление контентом и обучением, которые и формируют единую учебную платформу. Здесь могут пригодиться бесплатные или готовые продукты, которые можно приобрести. В нынешних условиях это самый быстрый путь к созданию такой учебной платформы. Конечно, если имеются достаточные ресурсы, тогда можно создавать и собственную платформу, но это дополнительные расходы и времени, и денег.

Очевидно, что успешное внедрение такой системы будет зависеть от персонала, который будет внедрять, управлять и поддерживать систему, а также помогать преподавателям разрабатывать и адаптировать свои курсы и создавать контент для смешанной системы обучения. Преподаватели – это ключевой фактор успеха. Так, в одной из своих предыдущих колонок я писала о том, как западные университеты подошли к работе именно с преподавателями для организации онлайн-обучения – разрабатывали четкие инструкции, как пользоваться соответствующими платформами и инструментами, и методические рекомендации, как создавать видеоконтент, презентации, онлайн-тестирование и тому подобное.

Конечно, важно подготовить и адаптировать учебные планы, нагрузки на преподавателей в соответствии с предложенной смешанной системой обучения. Министерство отмечает, что важно опираться в формировании нагрузки на преподавателей не только или даже не столько на аудиторные часы работы, как учитывать количество студентов, объем кредитов курса в Европейской системе перевода и накопления кредитов и достижения ожидаемых результатов. Также важно указывать не точное количество аудиторных часов и самостоятельной работы, а указывать диапазоны "не менее" и "не более чем".

Также Минобразования рекомендует обеспечить открытый доступ всех преподавателей ко всем курсам университета, который должен помочь согласовать и логично построить последовательность изучения студентами необходимых тем, логическую связь между ними для достижения ожидаемых результатов обучения.

Важным элементом достижения успеха при внедрении смешанной системы обучения является внедрение постоянного мониторинга, оценки и проведения опроса как преподавателей, так и студентов о процессах, инструментах, технической составляющей и качестве контента. Это позволит выявить проблемы и потенциальные риски, вовремя реагировать на них и вносить изменения в систему.

В следующей колонке попробуем раскрыть методологический блок рекомендаций от Минобразования по внедрению смешанной системы обучения.

Источник: "ГОРДОН"