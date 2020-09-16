Степанов идет на выборы от "Слуги народа". Теперь его ежедневные брифинги – это политическая агитация

Политтехнолог, советник Министерства здравоохранения Украины (2019).
Сюр.
Министр здравоохранения Степанов "принял предложение президента Зеленского".
И возглавит список партии "Слуга народа" в Одесской области. Конечно же, государственный служащий на высшей медицинской должности.
Во время всемирной пандемии больше ничем не может заниматься, как возглавлять список и идти на выборы.
Да еще теперь и ежедневные брифинги – это политическая агитация. Кажется, новый Минздрав окончательно слетел с катушек.
Сначала они позволили разграбить коронавирусный фонд. Позволили плюнуть в лицо иностранным партерам, которые дали туда деньги. Не на дороги, а на борьбу с пандемией. Полностью провалили эту борьбу.
Так теперь еще и политика. Правильно я понимаю, господин Степанов, вы поддерживаете дороги и "большую стройку", а не заботу о врачах и подстройку лабораторий?
Вы в курсе, сколько люди ждут тестов?
Источник: Dmitry Raimov / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора