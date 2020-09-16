Степанов идет на выборы от "Слуги народа". Теперь его ежедневные брифинги – это политическая агитация

Сюр.

Министр здравоохранения Степанов "принял предложение президента Зеленского".

И возглавит список партии "Слуга народа" в Одесской области. Конечно же, государственный служащий на высшей медицинской должности.

Во время всемирной пандемии больше ничем не может заниматься, как возглавлять список и идти на выборы.

Да еще теперь и ежедневные брифинги – это политическая агитация. Кажется, новый Минздрав окончательно слетел с катушек.

Сначала они позволили разграбить коронавирусный фонд. Позволили плюнуть в лицо иностранным партерам, которые дали туда деньги. Не на дороги, а на борьбу с пандемией. Полностью провалили эту борьбу.

Так теперь еще и политика. Правильно я понимаю, господин Степанов, вы поддерживаете дороги и "большую стройку", а не заботу о врачах и подстройку лабораторий?

Вы в курсе, сколько люди ждут тестов?

Источник: Dmitry Raimov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора