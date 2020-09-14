Степанов рассказал, на кого не будут распространяться ограничения на плановые госпитализации из-за карантина

Ограничения на плановые госпитализации в регионах с повышенным уровнем эпидемической опасности будут распространяться только на те операции и госпитализации, отсрочка которых никоим образом не угрожает здоровью и жизни пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Киеве вводятся ограничения на проведение плановых операций и госпитализаций, потому что столица попала в "оранжевую" зону из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на операции, перенос которых несет риск здоровью и жизни человека.

"Ограничения не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенос которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенос которых не несет риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", – отметил Степанов.

10 сентября в Украине было утверждено новое карантинное зонирование. В частности, к городам с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности был отнесен Киев. Ограничения начнут действовать 14 сентября и продлятся минимум 14 дней.

По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Умерли 3211 человек, выздоровело 69 543 пациента.