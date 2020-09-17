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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представители ОРДЛО грозят сорвать обмен удерживаемыми лицами, если Украина не выполнит их требование о выборах – Казанский

Представитель террористической организации "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что обмен удерживаемыми лицами будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков и пересмотрит постановление о местных выборах.

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Казанский: На вчерашнем заседании представители ОРДЛО в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ
Казанский: На вчерашнем заседании представители ОРДЛО в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ
Фото: Школа журналістики та комунікацій УКУ / Facebook

Представители ОРДЛО шантажируют украинскую сторону отказом от обмена удерживаемыми лицами в случае, если украинский парламент не примет необходимые им законы. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил участник украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский.

"В ТКГ без изменений. Переговоры по Донбассу по-прежнему заблокированы российской стороной, которая продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы наш парламент голосовал за нужные им законы. На прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций. Но эти угрозы пока реализовать не решились. Теперь же стали давить на другую болевую точку – обмен пленными. Представитель группировки "ДНР" [Наталья] Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков", – написал Казанский.

Он отметил, что представители ОРДЛО подают договоренности об обмене как одолжение Украине и требуют взамен политических шагов.

"Причем все это озвучиваться нарочито вызывающе, так, чтобы спровоцировать перепалку. На вчерашнем заседании в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ, чего ранее на моей памяти не случалось. Поэтому заседание завершилось досрочно", – сообщил журналист.

Он добавил, что, по одной из версий, Россия решила заблокировать весь переговорный процесс потому, что в Кремле ждут выборов в США, и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО.

"Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", – резюмировал Казанский.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3377188889027266

Накануне еще один член ТКГ журналист Сергей Гармаш сообщил, что Россия требует от Украины пересмотра постановления о местных выборах, из-за этого работа политической подгруппы заблокирована.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 

19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров [советников глав держав "Нормандской четверки"] в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: ОБСЕ, Денис Казанский, ДНР, местные выборы, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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