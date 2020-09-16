Переговоры трехсторонней контактной группы продлились семь часов

Участники видеоконференции от Украины, РФ и ОБСЕ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на отдельные провокационные обстрелы. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Завершилось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, видеоконференция продолжалась около семи часов. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Участники видеоконференции констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, введенного с 27 июля, несмотря на "отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований".

Особое внимание члены ТКГ уделили выполнению договоренностей лидеров государств – участников нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года. Речь шла об обеспечении полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, обсуждался очередной этап обмена "всех на всех".

Комментируя претензии российской стороны о необходимости срочного принятия украинским парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году, глава делегации Украины Леонид Кравчук подчеркнул, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.