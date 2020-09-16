Россияне в ТКГ настаивают на том, что постановление о местных выборах в Украине не соответствует Минским соглашениям – СМИ

Представители украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 16 сентября напомнили россиянам, что пересмотр положений постановления о местных выборах – исключительная компетенция Верховной Рады Украины.

Местные выборы назначены на 25 октября на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных Фото: ЕРА

На заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, которое началось 16 сентября в 13.00, стороны обсуждают постановление Верховной Рады Украины о местных выборах. Об этом сообщило "РБК-Україна" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, представители российской стороны настаивают, что указанное постановление не соответствует Минским соглашениям.

Представители украинской делегации напомнили, что пересмотр положений этого документа – исключительная компетенция парламента, на деятельность и решения которого не может влиять никто из состава делегации.