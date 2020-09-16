ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Россияне в ТКГ настаивают на том, что постановление о местных выборах в Украине не соответствует Минским соглашениям – СМИ

Представители украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 16 сентября напомнили россиянам, что пересмотр положений постановления о местных выборах – исключительная компетенция Верховной Рады Украины.

Местные выборы назначены на 25 октября на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных
Местные выборы назначены на 25 октября на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных
Фото: ЕРА

На заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, которое началось 16 сентября в 13.00, стороны обсуждают постановление Верховной Рады Украины о местных выборах. Об этом сообщило "РБК-Україна" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, представители российской стороны настаивают, что указанное постановление не соответствует Минским соглашениям.

Представители украинской делегации напомнили, что пересмотр положений этого документа – исключительная компетенция парламента, на деятельность и решения которого не может влиять никто из состава делегации.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 

Во время заседания ТКГ 19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Качура предложил изложить пункт 4 "Постановления о назначении очередных местных выборах в 2020 году" в иной редакции: "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ".
Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, Дмитрий Козак, Минск, парламент, местные выборы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Андрей Ермак, Александр Качура, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
Джессика Симпсон заявила, что была влюблена в супруга еще в зародыше
Джессика Симпсон заявила, что была влюблена в супруга еще в зародыше
"Этот альфонс является отцом моей дочери". Волочкова заявила, что экс-супруг должен ей $3млн
"Этот альфонс является отцом моей дочери". Волочкова заявила, что экс-супруг должен ей $3млн
Урбан рассказал, как Кидман изменила его жизнь
Урбан рассказал, как Кидман изменила его жизнь
"Какой красавчик растет". Седокова показала, как танцует ее трехлетний сын
"Какой красавчик растет". Седокова показала, как танцует ее трехлетний сын
  Наташа Королева: Если мужчину все устраивает, то измена возможна только "по пьяной лавочке"
  Наташа Королева: Если мужчину все устраивает, то измена возможна только "по пьяной лавочке"
"Почему ты столь совершенна?". 51-летняя Лопес показала фигуру в купальнике
"Почему ты столь совершенна?". 51-летняя Лопес показала фигуру в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS