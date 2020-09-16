Россияне в ТКГ настаивают на том, что постановление о местных выборах в Украине не соответствует Минским соглашениям – СМИ

На заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, которое началось 16 сентября в 13.00, стороны обсуждают постановление Верховной Рады Украины о местных выборах. Об этом сообщило "РБК-Україна" со ссылкой на информированный источник.
По его словам, представители российской стороны настаивают, что указанное постановление не соответствует Минским соглашениям.
Представители украинской делегации напомнили, что пересмотр положений этого документа – исключительная компетенция парламента, на деятельность и решения которого не может влиять никто из состава делегации.
Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Во время заседания ТКГ 19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.
11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.