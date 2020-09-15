Польша не признала российские местные "выборы" в Крыму

В МИД Польши напомнили о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262, где российская аннексия Крыма признана явным нарушением международного права.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября Россия устроила местные "выборы" Фото: depositphotos.com

Польша объявила о непризнании российских местных "выборов", проведенных в оккупированном Россией Крыму и Севастополе 13 сентября. Такое заявление обнародовало министерство иностранных дел страны.

"Выборы губернатора Севастополя были незаконными, как и голосование за кандидатов в так называемый государственный совет Республики Крым, так называемое законодательное собрание Симферополя, а также так называемый сельский совет Раздольненского района", – говорится в заявлении.

Такая позиция вытекает из непосредственных обязательств Польши как члена ООН, сообщили дипломаты.

МИД Польши напомнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года российская аннексия Крыма признана явным нарушением международного права.

Польские дипломаты заявили о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европейский союз также не признал местные "выборы" в оккупированном Крыму.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходили российские "выборы". В Севастополе выбирали "главу города", депутата "парламента города" и депутатов двух "муниципальных советов", проходили "довыборы" двух "депутатов Нахимовского совета". В Крыму проводились дополнительные "выборы" депутата в "парламент Крыма", депутата "Симферопольского городского совета" и "депутата Раздольненского сельского совета".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.