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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД Украины призывает международное сообщество осудить российские "выборы" в Крыму

Проведение российскими оккупационными властями в Крыму "выборов" в так называемые органы власти продолжают грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявили в МИД страны.

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МИД Украины выразило протест в связи с "выборами" в Крыму
МИД Украины выразило протест в связи с "выборами" в Крыму
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Выборы", которые Россия проводит в оккупированном ей Крыму, незаконны. Об этом 13 сентября заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение РФ 13 сентября 2020 года так называемых выборов в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений РФ государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало "выборы" нелегитимными, а их результаты – не имеющими юридических последствий.

"Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины. Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях АРК и Севастополя, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", – заявили в МИД Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

"Крым.Реалии" объясняет, что в Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходят российские "выборы". В Севастополе выбирают "главу города", депутата "парламента города" и депутатов двух "муниципальных советов", проходят "довыборы" двух "депутатов Нахимовского совета". В Крыму проводятся дополнительные "выборы" депутата в "парламент Крыма", депутата "Симферопольского городского совета" и "депутата Раздольненского сельского совета".

Теги: Крым, выборы, санкции, Севастополь, МИД Украины, депутаты, аннексия, голосование, суверенитет
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