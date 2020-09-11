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"Акт Сенцова". В МИД Украины сообщили о создании санкционной процедуры по аналогии с "актом Магнитского"

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев отметил, что Украина имеет незаурядный опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политзаключенных. В их числе был Олег Сенцов.

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Макеев отметил, что в Украине создают открытый реестр санкций
Макеев отметил, что в Украине создают открытый реестр санкций
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

В Украине создают санкционный список по аналогии со "списком Магнитского". Об этом в опубликованной 11 сентября статье для ZN.UA сообщил специальный представитель главы МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

"Учитывая то, что Украина имеет незаурядный опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политзаключенных, мы планируем создать в Украине по образцу американского "акта Магнитского" свой украинский "акт Сенцова" – процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами иностранных должностных лиц, системно нарушающих права человека, обвиняемых в организации и заказе убийств, похищений, пытках и нечеловеческом обращении, вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров", – сказал он.

Макеев также отметил, что в Украине создается "открытый реестр санкций, где органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями".

Сенцов – украинский режиссер, который в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы якобы за создание в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал. В Украину политзаключенный вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в СШАКанаде и ряде государств ЕС.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.

Теги: Россия, санкции, МИД Украины, Олег Сенцов, список Магнитского, политзаключенные, Алексей Макеев
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